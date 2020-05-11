11 мая 2020, 09:00
Происшествия

Хозпостройка и дачный дом сгорели в Карелии

Пожарные привлекались для тушения огня в Кемском и Прионежском районах

В Карелии сгорели дачный дом и хозяйственная постройка. Пожары произошли в Кемском и Прионежском районах, сообщает МЧС республики.

В Кеми пожар случился 10 мая в восемь часов вечера. На тушение хозпостройки привлекались восемь человек и три единицы техники. В Прионежском районе огонь уничтожил дачный дом. Это произошло в Лучевом-2, СНТ «Железнодорожник». По данным МЧС, пожарные боролись с пламенем более трех часов.

О пострадавших на этих пожарах не сообщается.

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Карелия
Кемский район
Прионежский район
МЧС
пожары
дачи
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