10 мая 2020, 17:20
Вор-неудачник задержан в одном из гипермаркетов Петрозаводска
33-летний мужчина пытался украсть кроссовки, надев их на себя
Сотрудники вневедомственной охраны задержали совершившего хищение гражданина, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Карелия.
В Петрозаводске 6 мая сработала тревожная сигнализация в одном из гипермаркетов города. Прибывшие в кратчайший срок на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что один из посетителей попытался похитить пару обуви из торгового зала. Мужчина надел на себя понравившиеся ему кроссовки стоимостью почти 1500 рублей и хотел пройти незамеченным через расчетно-кассовый узел.
Личность задержанного установлена. Им оказался 33-летний петрозаводчанин.
Правонарушитель передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.