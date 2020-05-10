Вор-неудачник задержан в одном из гипермаркетов Петрозаводска

Сотрудники вневедомственной охраны задержали совершившего хищение гражданина, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Карелия.

В Петрозаводске 6 мая сработала тревожная сигнализация в одном из гипермаркетов города. Прибывшие в кратчайший срок на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что один из посетителей попытался похитить пару обуви из торгового зала. Мужчина надел на себя понравившиеся ему кроссовки стоимостью почти 1500 рублей и хотел пройти незамеченным через расчетно-кассовый узел.

Личность задержанного установлена. Им оказался 33-летний петрозаводчанин.

Правонарушитель передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.