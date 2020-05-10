Стая собак загрызла кур и две семьи индюков в подсобном хозяйстве

Стая собак нанесла урон подсобному хозяйству жительнице Петрозаводска. Об этом на своей странице в соцсетях написала Елена Самарина.

«Сегодняшний день я встречаю с реальными слезами на глазах. Многие знают, что я развожу индюков и кур – у нас свои яйца и мясо, проживаю в частном доме. Сегодня ночью на мой участок ворвалась стая бездомных собак. Варварски разгрызли забор, сломали загоны, в которых жила птица и уничтожили практически все поголовье. Погибли 2 семьи индюков – маленькие и большие, бройлеры, молодые куры – несушки... Всего 23 головы... Это очень ощутимая потеря для моей семьи. До каких пор стаи собак будут бегать по городу? Сегодня птица, завтра дети?»,

– пишет она.

Нам удалось поговорить с Еленой по телефону.

Она рассказала, что все случилось за какой-то час, с 3 до 4 ночи. Благодаря тому, что старший сын хозяйки дома вышел на улицу, одну семью кур удалось спасти.

После этого случая Елена Самарина написала главе Карелии Артуру Парфенчикову. Ей ответили, что обращение перенаправлено в Минсельхоз.

«Я всегда считала, что у нас на участке безопасно. Как-то летом дети вчетвером даже ночевали в порядке. А если бы собаки прибежали в ту ночь?» – рассказала Елена порталу «Петрозаводск говорит».