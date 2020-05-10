Мошенники оригинально «поздравили» петрозаводчанку с днем рождения

Очередной случай мошенничества произошел в Петрозаводске, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в дежурную часть Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску обратилась 52-летняя женщина и сообщила, что с ее счета были незаконно списаны 49 000 рублей.

Как выяснилось, в свой день рождения заявительница просматривала сообщения в социальной сети и увидела поздравление якобы от банка, клиентом которого является. В качестве подарка ей предложили получить бонус на карту, для этого требовалось пройти короткий опрос.

Женщина ответила на несколько незатейливых вопросов об обслуживании, а затем, следуя инструкции, перешла по указанной ссылке. Подгрузилась новая страница. Там женщина ввела реквизиты своей карты и стала ждать обещанного вознаграждения. Вместо этого с ее счета исчезли почти полсотни тысяч рублей.

В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка.

Полиция Карелии напоминает -достоверность любых акций проверяйте по официальным каналам! Не всему, что присылают в соцсети – можно верить!

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