Пьяный водитель на «Ниве» вылетел в кювет в Карелии

Нетрезвый водитель, не имеющий прав, попал в субботу, 9 мая, в ДТП в Карелии, сообщает ГИБДД по РК.

«В 18:54 в Олонецком районе на 10 км автодороги «Коткозеро – Вагвозеро» 44-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» в состоянии опьянения, не имея водительского удостоверения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги»,

– говорится в сообщении.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ. Водитель не пострадал. Водителя ждет административный арест или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд.

Сообщить о нетрезвом водителе за рулем, можно по телефону на короткий номер 102 или 112. Автоинспекторы незамедлительно примут необходимые меры.

Ранее мы писали о том, что три водителя в День Победы были пойманы пьяными за рулем в Кондопожском районе Карелии. На одного из них будет возбуждено уголовное дело.