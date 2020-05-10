Пьяный мотоциклист и два нетрезвых водителя пойманы в Карелии

Три пьяных водителя отстранены от управления транспортными средствами в День Победы в Карелии, сообщает ГИБДД по РК.

Кондопожский район. 9 мая инспекторы спецзвода ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем «Мазда» 20-летнего жителя Кондопоги. Автомобиль поставлен на штрафную стоянку.

Еще один нетрезвый водитель попал в поле зрения инспекторов ГИБДД Клндопоги, 53-летний водитель «ВАЗ-99» так же отстранен от управления транспортом. В отношении водителей составлены административные материалы по статье 12.8 часть 1 кодекса РФ.

Водителей ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. Решение примет суд.

В д. Юркостров в отношении 31-летнего водителя мотоцикла «ИЖ Юпитер», автоинспекторы составили материалы за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Статья 264.1 УК РФ. Решение по привлечению мотоциклиста к уголовной ответственности также примет суд. Водитель отстранен от управления мотоциклом.