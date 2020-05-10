Полиция оцепила детскую площадку в Петрозаводске

Сотрудники полиции и оперативные службы карельской столицы в минувшую субботу, 9 мая, в 13:27 выезжали на проверку неизвестного предмета, сообщает Единая дежурно-дичпетчерская служба (ЕДДС).

«Набережная Варкауса, дом 17, корпус 1. На детской площадке обнаружен сверток. Работали оперативные службы. В свертке порошок, отправлен на экспертизу. Опасности нет»,

– говорится в сообщении ЕДДС.

Напомним, днем ранее оперативные службы Петрозаводска всполошил замотанный изолентой предмет на улице Кутузова.