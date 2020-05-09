09 мая 2020, 12:49
Замотанный изолентой предмет всполошил спецслужбы в Петрозаводске
Полиция Петрозаводска выезжала по экстренному вызову на улицу Кутузова
В карельской столице в минувшую пятницу, 8 мая, был обнаружен предмет, который требовал специальной проверки, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДС).
«17:15. Улица Кутузова, д. 42. У дома обнаружен подозрительный предмет, замотанный изолентой»,
– говорится в сообщении ЕДС
Работали оперативные службы. Обнаружена закладка с наркотическими средствами. Опасности нет.