09 мая 2020, 12:49
Происшествия

Замотанный изолентой предмет всполошил спецслужбы в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска выезжала по экстренному вызову на улицу Кутузова

В карельской столице в минувшую пятницу, 8 мая, был обнаружен предмет, который требовал специальной проверки, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДС).

«17:15. Улица Кутузова, д. 42. У дома обнаружен подозрительный предмет, замотанный изолентой»,

– говорится в сообщении ЕДС

Работали оперативные службы. Обнаружена закладка с наркотическими средствами. Опасности нет.

 

Обсудить
просмотр
167455
Метки: 
Петрозаводск
новости петрозаводска
улица Кутузова
Полиция
ЕДДС