Замотанный изолентой предмет всполошил спецслужбы в Петрозаводске

В карельской столице в минувшую пятницу, 8 мая, был обнаружен предмет, который требовал специальной проверки, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДС).

«17:15. Улица Кутузова, д. 42. У дома обнаружен подозрительный предмет, замотанный изолентой»,

– говорится в сообщении ЕДС

Работали оперативные службы. Обнаружена закладка с наркотическими средствами. Опасности нет.