10 мая 2020, 09:49
Неизвестный человек погиб на пожаре в Петрозаводске
Трагедия разыгралась в День победы на улице Халтурина в карельской столице
На пожаре в карельской столице в субботу, 9 мая, погиб неизвестный человек, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС). Возгорание произошло в 12:47.
«Улица Халтурина, у дома 3Б. Пожар в бесхозном строении. В результате повреждено строение на площади 6 кв. метров. Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Погиб 1 человек, данные устанавливаются»,
– говорится в сообщение ЕДДС.
В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.