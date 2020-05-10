Неизвестный человек погиб на пожаре в Петрозаводске

На пожаре в карельской столице в субботу, 9 мая, погиб неизвестный человек, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС). Возгорание произошло в 12:47.

«Улица Халтурина, у дома 3Б. Пожар в бесхозном строении. В результате повреждено строение на площади 6 кв. метров. Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Погиб 1 человек, данные устанавливаются»,

– говорится в сообщение ЕДДС.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.