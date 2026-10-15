Полиция массово проверит автомобилистов сегодня в Петрозаводске

Детский рейд пройдет в карельской столице 15 октября

Фото ГАИ

Сегодня, 15 октября, в Петрозаводске пройдет рейд Госавтоинспекции. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Инспекторы будут массово останавливать автомобили на улицах города и проверять, как водители соблюдают правила перевозки детей. За нарушения будут составляться протоколы. Штраф за недопустимую перевозку юных пассажиров сейчас составляет 5000 рублей.

В ГАИ просят петрозаводчан заботиться о безопасности детей в машине.

Ранее сообщалось о том, что мотоциклисту стало плохо на дороге в Карелии.