Восемь человек госпитализированы с пневмонией в Карелии за сутки

За последние сутки в Карелии госпитализированы восемь пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Летальных случаев вчера не было зафиксировано.

С начала апреля в республике от пневмонии умер 41 человек. Всего было госпитализировано 356 пациентов.

Медики напомнили, что все госпитализированные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус.

Напомним, в республике зафиксировано уже 188 случаев заражения коронавирусом. Вчера болезнь подтвердилась у 12 петрозаводчан.