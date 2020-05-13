13 мая 2020, 08:59
Общество

Восемь человек госпитализированы с пневмонией в Карелии за сутки

Все больные пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус

За последние сутки в Карелии госпитализированы восемь пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Летальных случаев вчера не было зафиксировано.

С начала апреля в республике от пневмонии умер 41 человек. Всего было госпитализировано 356 пациентов.

Медики напомнили, что все госпитализированные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус.

Напомним, в республике зафиксировано уже 188 случаев заражения коронавирусом. Вчера болезнь подтвердилась у 12 петрозаводчан.

 

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