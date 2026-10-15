«КСМ» приглашает на видеоэкскурсию по новому детсаду в Сортавале

Дошкольное учреждение уже готовится принять первых воспитанников

Фото: Компания «КСМ»

Опыт строительства детских садов у компании «КСМ» большой: за 13 лет она сдала 17 таких объектов — в Петрозаводске, Сортавале, Калевале, Чалне, Ильинском, Ляскеля, Шуе и Заозерье.

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Новый детский сад заметно выделяется от построенных ранее — как своим обликом, так и технологией стройки. Здание собрано из однослойных железобетонных панелей с монолитными перекрытиями, а фасады отделаны керамогранитом. Как и всегда, объект сдадут «под ключ»: с полной отделкой, мебелью и оборудованием. И всё это можно увидеть своими глазами.