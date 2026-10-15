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15 октября 2026
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Общество

Задолжавшие зарплату работодатели Карелии рассчитались с сотрудниками

Две сотни работников ряда компаний республики наконец получили свои деньги
деньги в кошельке
Фото: Петрозаводск говорит

Несколько предприятий Карелии задолжали своим работникам заработную плату. Не получивших вовремя свои деньги оказалось 200 человек.

Северо-Западная государственная трудовая инспекция помогала людям в решении этого вопроса. В результате задолженность перед работниками организаций Карелии была погашена.

Так, в августе этого года работникам предприятий республики выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму около 83 млн рублей. Выплаты получили сотрудники ООО «Промлес», ООО «Арго Строй», ООО «Финансбюро» и ООО «СМК».

Кроме того, инспекторы вели работу по снижению задолженности по зарплате в отношении МУП «КемьЭнергоСервисНано – Аудит», находящегося в процедуре банкротства.

В результате принятых инспекцией мер задолженность по заработной плате была погашена перед двумястами работниками, рассказала пресс-служба ведомства.

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