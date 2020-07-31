Около сорока человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии

За минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией в Карелии заболело 37 человек, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в республике.

«Подтверждено 37 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 24 человека, в Пряжинском районе – 5 человек (село Святозеро – 3, Пряжа – 1, поселок Эссойла – 1), в Пудожском районе – 1 человек (поселок Шальский), в Кеми – 1 человек, в Прионежском районе – 3 человека (СНТ «Лососинка» – 2, поселок Шуя – 1), в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Кааламо), в Лахденпохском районе – 2 человека (поселок Лумиваара)», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровели еще 33 человека: в Петрозаводске – 23, в Медвежьегорском районе – 2, в Суоярвском районе – 2, в Муезерском районе – 2, в Калевальском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Лоухском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 376,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 568,7 случая, по Северо-Западу – 558,3.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки от COVID-19 в Карелии умерла петрозаводчанка 1946 года рождения, имевшая сопутствующие хронические заболевания. Это шестнадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике.