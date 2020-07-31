Женщина скончалась от COVID-19 в Карелии

В Карелии от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COCID-19 на территории республики. Он стал шестнадцатым погибшим с начала пандемии новой короновирусной инфекции.

«В монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась петрозаводчанка 1946 года рождения, имевшая сопутствующие хронические заболевания. Это шестнадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике»,

– говорится в сообщении.

Вчера мы сообщали, что от COVID-19 умер петрозаводчанин 1933 года рождения. Пациент находился в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн, имел сопутствующие заболевания.