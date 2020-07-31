Капитальный ремонт продолжается в школах Петрозаводска

Несмотря на эпидемиологическое состояние, мэрия традиционно в летний период ремонтирует школы и садики. 95 млн федеральных и республиканских субсидий предоставлено бюджету города на капитальные ремонтные работы образовательных учреждений. Это и ремонт кровли, и инженерных сетей, и обеспечение пожарной безопасности. Также создание инклюзивной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На сегодняшний день более 60% работ выполнено. Впереди целый август месяц. Мэрия обещает завершить все работы в установленные сроки, с учетом того, что косметические ремонты выполнятся вообще во всех образовательных учреждениях.

Как начнется обучение по факту будет известно позднее и мэрия о своем решении заблаговременно известит родителей.

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