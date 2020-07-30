Новеллы августа: в силу вступают изменения в законах

ОСАГО подешевеет для водителей с большим стажем

24 августа вступят в силу поправки в закон об ОСАГО. У страховщиков появляется возможность назначать тариф персонально каждому водителю. Одновременно с этим вступит в силу указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор, и пересматриваются коэффициенты, в том числе возраст-стаж. Для опытных водителей старше 59 лет страховка подешевеет.

В плюсе должны оказаться аккуратные законопослушные водители. Сейчас что лихач, что осторожный водитель платят одинаково. После 24 августа каждый будет отвечать и платить только за себя. Если человек грубо нарушает правила, то страховщик назначит ему тариф по повышенной планке. Если водитель аккуратный, страховщик максимально снизит для него тариф.

В то же время дорожные камеры начнут фиксировать отсутствие ОСАГО у автомобиля. Ездить без полиса станет накладно – нарушение будет фиксироваться каждый день.

Работающие пенсионеры получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно увеличиваться с учетом поступивших средств. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В прошлом году стоимость балла составляла 87,24 рубля, максимальное увеличение пенсии составило 261,72 рубля. В этом году пенсионный балл стоит 93 рубля, максимальная прибавка составит 279 рублей.

Вносить деньги в электронные кошельки станет сложнее

С 3 августа запрещается анонимное пополнение электронных кошельков. Так, клиенты ««Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, смогут вносить на них деньги только через счет в банке, а не наличными через электронные платежные терминалы.

Анонимное пополнение электронных кошельков запрещено для противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Пополнение кошелька через банковский счет автоматически будет означать, что пользователь прошел идентификацию и что известен источник происхождения денег на таком кошельке. Таким образом, если пользователь будет заподозрен в выполнении незаконной операции, его счет будет заблокирован.

С 1 апреля российские банки уже обязали сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки.

Истекает срок подачи декларации о доходах госслужащих

Срок подачи декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах госслужащих и других людей, кто обязан сообщать такие сведения о себе и своей семье, в этом году истекает 1 августа (срок был сдвинут из-за пандемии). Теперь все сведения должны быть поданы через программу «Справка БК». Если декларация за отчетный 2019 год до 1 августа включительно не представлена, то такое лицо подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия, предупреждают в Минтруде.

Работники получат три зарплаты при ликвидации предприятия

С 13 августа каждому работнику ликвидируемых организаций бывший работодатель обязан выплатить среднюю зарплату в течение трех месяцев после прекращения работы.

Вступающие в силу поправки в Трудовой кодекс предусматривают, что все выплаты работникам должны быть произведены до завершения ликвидации организации, поясняет Минтруд. Выплаты могут продолжаться в течение трех месяцев. В этот период они не будут получать пособие по безработице, но затем, если не смогут найти себе новую работу и получат статус безработного, им начислят пособие по безработице. Одновременно выплата от работодателя и пособие по безработице не производятся.

Водитель большегруза, купи тахограф!

До 31 августа физические лица, владеющие грузовиками массой более 12 тонн (категория № 3) экологического класса 4 или выше, должны оснастить свой транспорт тахографами. Тахографы нужны, чтобы контролировать поведение водителя, не допускать его сверхурочной работы и превышения скорости.

Иностранным студентам разрешили подрабатывать

С 5 августа иностранные студенты-очники смогут легально подрабатывать в свободное от учебы время без патента. Заключить трудовой или гражданско-правовой договор с ними можно будет без специальных разрешений и патентов на работу. Потребуется только справка из института или колледжа, подтверждающая факт обучения иностранца в России. Сразу после прекращения обучения договор должен быть расторгнут.

Бизнес на Севере получил привилегии

Обнулить на 10 лет часть налога на прибыль, идущую в федеральный бюджет, и снизить его часть, направляемую в региональные бюджеты, смогут с августа резиденты Арктической зоны. Ими могут стать организации или индивидуальные предприниматели, готовые инвестировать в регион минимум 1 миллион рублей. Этот статус также позволит им возместить часть расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и затраты на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенных под реализацию инвестпроектов.

Кроме того, предусмотрено обнуление НДС на услуги ледокольного флота и транспорта, осуществляющих вывоз товаров на экспорт. Также с 2021 по 2032 года на новых участках недр в Арктической зоне вводится налоговый вычет по НДПИ (не более 50%) на добычу некоторых видов сырья: горючих сланцев, торфа, товарных руд, цветных металлов и неметаллического сырья, алмазов и прочего. Уголь и углеводороды под этот налоговый вычет не подпадают.

Помощь бизнесу на маски и дезинфекцию

До 15 августа включительно бизнес может подать заявку на субсидию в размере 15 тыс. рублей и еще 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника (с учетом численности на май 2020 года) на меры по профилактике COVID-19. Эти деньги частично позволят покрыть расходы на покупку медицинских масок, перчаток, градусников, средств дезинфекции с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Субсидия доступна малым и средним предпринимателям в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО). В них заняты 1,8 млн человек. Заявления подаются по почте, через личный кабинет налогоплательщика или на сайте ФНС России. Среди требований - недоимка по налогам и страховым взносам не должна была превышать 3 тыс. рублей на 1 июня.

Источник: «Российская газета».