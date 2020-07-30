Пятнадцатый человек умер от COVID-19 в Карелии

В Карелии от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COCID-19 на территории республики. Он стал пятнадцатым погибшим с начала пандемии новой короновирусной инфекции. Это петрозаводчанин 1933 года рождения. Пациент находился в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн, имел сопутствующие заболевания.

Подтверждено 30 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 21 человек, в Пряже – 1 человек, в Костомукше – 4 человека, в Кеми – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Ладва-Ветка), в Сегежском районе – 1 человек (поселок Надвоицы), в Медвежьегорском районе – 1 человек (село Великая Губа).

Выздоровели еще 27 человек: в Петрозаводске – 7, в Кондопожском районе – 1 , в Олонецком районе – 3, в Костомукше – 2, в Беломорском районе – 4, в Лоухском районе – 2, в Прионежском районе – 4, в Медвежьегорском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Калевальском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 370,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 564,9 случая, по Северо-Западу – 554,1.