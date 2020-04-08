Туристические объекты Карелии проверят на степень веселья 

Для того, чтобы остановить распространение пандемии, республиканское правительство приняло решение приостановить продажу краткосрочных туров в Карелию. Об этом вспомнил глава региона во время совещания в правительстве, посвященного мерам поддержки бизнеса.

Вице-премьер карельского правительство Дмитрий Родионов сообщил, что в течение недели будет проверено, соблюдаются ли на турбазах республики антикоронавирусные меры, связанные с дезинфекцией территории и ограничением передвижения туристов. Сейчас запрещено бронировать туры в республику меньше, чем на месяц.

Если будут выявлены нарушения, то, по словам Родионова, руководителям туристических баз придется либо подчиниться жестким мерам, либо прекратить свою деятельность.

- Я совершенно ответственно заявляю, что я не вижу проблем в ситуации, когда на длительный срок в целях изоляции от опасности заражения коронавирусной инфекцией к нам приезжают ответственные граждане из-за пределов республики. Это люди, которые заботятся о своем здоровье. Они едут с единственной целью – пережить эпидемию. Даже по моральным обстоятельствам мы не можем им в этом препятствовать, живя в одной стране. Среди них много лиц престарелого возраста, детей. И здесь, наверное, мы должны пойти навстречу. Тем более спрос на такой формат сегодня у нас достаточно большой. Другой вопрос, что должно неукоснительно соблюдаться: никаких увеселительных поездок сегодня быть не должно.

Если человек приезжает, действительно, с хроническими заболеваниями, в возрасте, и его привозят сюда для того, чтобы он, действительно, здесь пережил вот этот вот ужас, то мы должны протянуть руку помощи.

Это совершенно очевидно. Но при соблюдении жестких карантинных мер, которые должны быть соблюдены на соответствующей базе. Они, как правило, расположены отдельно, в лесных массивах. Естественно, никаких хождений, никаких совместных мероприятий, все должно быть в рамках жестких карантинных мер с учетом срока выявления коронавирусной инфекции. Естественно, должны предприниматься жесткие меры защиты персонала. Вот, если наши туристические объекты готовы к такому, мы готовы им помогать. Но, если там будут продолжаться увеселительные вояжи на двое-трое суток и непонятно, что за посетители там будут, которым вздумалось в столь сложной ситуации приехать погулять, как говорится, и поездить по ближайшим окрестностям, такого быть не должно, - представил Артур Парфенчиков новую «линию» в области туризма.

По его мнению, грамотные бизнесмены все сделают с выгодой и для себя, и для своих гостей.

- Малейшее нарушение – базу закрываем, - предупредил он.

Глава РК предложил увеличить минимальный срок пребывания на туристических базах с одного до двух месяцев.

- Естественно, никаких шатаний по окрестностях, по местных магазинам быть не должно, - добавил губернатор.