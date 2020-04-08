Парфенчиков объяснил, почему продлил время продажи алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил продление срока продажи алкоголя в республике до 16 часов. Ранее спиртное можно было покупать с 10 до 14 часов. Об этом губернатор рассказал на своей странице в соцсети.

Получил большое количество сообщений о том, что ограничение продажи алкоголя вызвало скопление людей в магазинах в период с 11 до 14 часов. Сейчас это опасно: очереди в общественных местах повышают риск заражения. Поэтому продажу алкоголя продлеваем до 16:00,

- сообщил Артур Парфенчиков.

Вместе с тем, снимать ограничение на продажу алкоголя полностью власти пока не планируют. По данным МВД, за неделю с 1 по 7 апреля в республике на 22% сократилось количество правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения. Стало меньше водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде. В несколько раз снизилось количество штрафов за распитие алкоголя в общественных местах.