08 апреля 2020, 08:47
Время продажи алкоголя в Карелии продлят
Глава республики подготовил распоряжение о новом временном ограничении торговли спиртным
Время продажи алкоголя в Карелии будет продлено до 16 часов. Распоряжение главы республики об этом уже практически готово и в скором времени будет опубликовано. Об этом сообщает Телеграм-канал «Карельские лайки» - официальный канал правительства РК.
Напомним, сейчас в республике можно покупать спиртное с 10 до 14 часов.
В связи с распространением коронавируса в Карелии действует режим повышенной готовности. Ранее Артур Парфенчиков продлил все принятые в республике ограничительные меры до 15 апреля.