Время продажи алкоголя в Карелии продлят

Время продажи алкоголя в Карелии будет продлено до 16 часов. Распоряжение главы республики об этом уже практически готово и в скором времени будет опубликовано. Об этом сообщает Телеграм-канал «Карельские лайки» - официальный канал правительства РК.

Напомним, сейчас в республике можно покупать спиртное с 10 до 14 часов.

В связи с распространением коронавируса в Карелии действует режим повышенной готовности. Ранее Артур Парфенчиков продлил все принятые в республике ограничительные меры до 15 апреля.