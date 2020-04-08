Парфенчиков огласил оперативную информацию по коронавирусу в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков обнародовал оперативную информацию о ситуации с коронавирусом в нашей республике.

За последние сутки новых заражений в Карелии не выявлено. В республике по-прежнему два официальных больных коронавирусом. Всего проведено 3138 исследований.

22 пациента с подозрением на Covid-19 остаются в стационаре, 59 человек выписаны.

7806 жителей республики остаются на самокарантине. За сутки их число заметно сократилось - самокарантин закончился у 1221 человека.

Восемь человек продолжают оставаться в местах обсервации.