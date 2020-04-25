В Карелии четырехмесячный малыш вылечился от коронавируса

По состоянию на 25 апреля, в Карелии от новой коронавирусной инфекции выздоровели еще трое жителей. Об этом сегодня информирует оперативный штаб Карелии по коронавирусу.

Поправившихся выписали из Республиканской инфекционной больницы. Уточняется, что в их числе четырехмесячный ребенок и его мама.

«Итого на сегодня выздоровевших – 5 человек»,

- говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, накануне глава республики продлил в Карелии режим жесткой самоизоляции.