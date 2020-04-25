25 апреля 2020, 08:55
В Карелии четырехмесячный малыш вылечился от коронавируса
В республике увеличилось число излечившихся от COVID-19
По состоянию на 25 апреля, в Карелии от новой коронавирусной инфекции выздоровели еще трое жителей. Об этом сегодня информирует оперативный штаб Карелии по коронавирусу.
Поправившихся выписали из Республиканской инфекционной больницы. Уточняется, что в их числе четырехмесячный ребенок и его мама.
«Итого на сегодня выздоровевших – 5 человек»,
- говорится в сообщении оперштаба.
Напомним, накануне глава республики продлил в Карелии режим жесткой самоизоляции.