Роспотребнадзор назвал условия для открытия парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для открытия парикмахерских и салонов красоты в регионах во время пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства. Уточняется, что в письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека содержатся советы также для прачечных, химчисток, магазинов непродовольственных товаров, автомастерских и ателье.

Так, перед открытием необходимо провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Рекомендуется ежедневно бесконтактно измерять температуру у сотрудников перед началом смены и в течение дня, не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ.

Также от работы рекомендуется временно отстранить людей из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет и т.д.).

На входе необходимо поставить спиртосодержащие антисептики. Контакты работников должны быть минимизированы. Предлагается, оказывать услуги посетителям в отдельном кабинете, соблюдать дистанцию, организовать посменную работу сотрудников, ограничить перемещение сотрудников в обеденный перерыв.

Также в помещениях рекомендовано регулярно обеззараживать и проветривать воздух. Делать это следует каждые два часа или после каждого посетителя. Также сотрудники должны работать, используя средства индивидуальной защиты.

Ранее глава Карелии разрешил работать салонам красоты и парикмахерским в двух районах Карелии - Калевальском и Муезерском. Впоследствии Артур Парфенчиков объявил Суоярвский район еще одной «чистой» территорией в республике и разрешил там работу парикмахерских, салонов красоты и торговых объектов.

Фото: sk-nsk.ru