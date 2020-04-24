Пригодится воды напиться: в Карелии восстановили известный источник

«Все, родник готов! Столько времени и сил он у нас отнял... Не мусорим! Кемляне, все, кто берет воду на 900 км на роднике, не сочтите за труд взять с собой мешок и немного убрать вокруг. Мы все вместе сделаем благое дело, мы пьем эту воду, заранее всем большое спасибо!» — написал в паблике «Общественный контроль г. Кемь» Максим.

Обращаться к горожанам и ждать от них такой помощи он имеет полное право. В начале апреля здесь же, в паблике, появилось сообщение о том, что родник иссяк. Сразу началось бурное обсуждение, высказывались разного рода догадки, мол, виноваты строители, которые проводили взрывные работы, в результате чего сдвинулись водоносные пласты... «Нет, — парировали другие. — Кто-то загадил источник, и вода ушла...» Только Максим Никонов и его друзья, два Дмитрия, Янушонис и Лытнев, взяли инструменты и отправились посмотреть, что же случилось с родником?

Надо сказать, что этот родник особенный, называют его «Святым кемским» или «Родником у Черной речки», он включен в список особо ценных источников Карелии наряду с «Марциальными водами», «Царицыным ключом», «Тремя Иванами» и другими источниками, прославившимися в Карелии и за ее пределами. Вода в нем, как утверждают местные жители, просто замечательная: хранится любой срок, ни запаха, ни мути. И накипи не дает, чай получается вкуснейшим.

Кемлянам он известен с давних пор, а вот в конце девяностых, когда делали трассу Санкт-Петербург—Мурманск, дорожные строители обустроили его: установили трубу, по которой поднималась вода, сделали беседку и, конечно же, отправили воду на исследования. Табличку с его результатами разместили тут же у источника: все идеально, никаких примесей, пейте, люди, и наслаждайтесь...

Популярность родника у Черной речки разрасталась. Водители, проезжающие по трассе, попробовавшие хоть один раз этой водички, в следующий обязательно здесь останавливались. И вдруг он перестал струиться, волшебной воды не напиться...

— В первый день мы съездили на родник, оценили обстановку, что именно надо делать, — рассказывает Максим Никонов. — Оказалось, что сгнила труба, но родник не иссяк, вода текла по земле.

Друзья стали разрабатывать план его восстановления. Решили забить в старую трубу новую, меньшего диаметра. Нашли подходящий материал и снова приехали к роднику.

— Привезли сварочный аппарат, электростанцию, кувалды, болгарки. Стали копать, подготавливать место. Общими усилиями забили больше 8 метров трубы и добились... маленькой струйки, — продолжает Максим. —Расстроились и начали думать, что делать дальше?

Решили вбить трубу большего диаметра, забить ее так, чтобы старая оказалась внутри нее. Две недели они искали подходящий материал и помпу для откачки воды.

— Попытка номер два. Приехали, смотрим: кто-то накидал камней. Снова начали убирать, копать, откачивать воду. Когда подготовили место, стали вбивать трубу диаметром 200 мм поверх старой. Забили шесть метров — пошла вода. На всякий случай приварили еще трубу диаметром 156 мм, вбивали, пока она не заклинила. Потом сделали гусачки — специальные желобки, по которым стекает вода. До этого их было четыре, а у нас три, — зато вода течет идеально, — рассказывает мастер.

И это еще не все. В планах Максима Никонова, Дмитрия Янушониса и Дмитрия Лытнева — сделать у источника полы и отремонтировать крышу над ним.

— Но не сейчас, пока нет времени и средств.

Ничего они не просят за свою работу:

— Инициатива отремонтировать родник — наша, средства тоже личные.

— А кем же вы работаете?

— Мы с Дмитрием Владасовичем Янушонисом — слесари, Дмитрий Константинович Лытнев — каменщик. Все делаем своими руками, привыкли надеяться на себя. Дорожники? Администрация? Наверное, знали о роднике, но участие в его ремонте не приняли, а мы и не ждали.

Да и действительно, с чего бы? Источник же на балансе не стоит. У чиновников средств и рук не хватает, чтобы привести в порядок то, за что отвечают. Где уж тут помнить о людях, природе и святых источниках. Хорошо, что есть такие Никоновы, Янушонисы, Лытневы, которые не только о себе думают.

Интересно, что теперь другие кемляне потихоньку собирают мусор возле «Святого источника» и вывозят его, наводят чистоту у родника: пригодится воды напиться...

Ольга Малышева