Мирошник должна расселить аварийное жилье за три года вместо пяти лет

Глава Республики Артур Парфенчиков поставил перед администрацией Петрозаводска выполнить 5-летнюю программу расселения аварийного жилья за 3-летний срок. Это совершенно правильно даже с экономической точки зрения, потому что в случае досрочного выполнения можно будет рассчитывать на дополнительное финансирование и на скорейшее начало следующих этапов.

Очередь в Петрозаводске очень большая и нуждающихся много. Город ведет сейчас широкую подготовительную работу по строительству новых домов, куда петрозаводчане в ближайшее время могут переехать. Первый такой дом появится на улице Белинского. Большинство новоселов переедет туда из соседних «деревяшек» и на месте старых снесенных построек появятся дополнительные новые дома. Надеемся, что Старая Кукковка приобретет новый облик, ведь это по сути расширенный Центр.

«Одним из самых важных нацпроектов для жителей нашей страны, я считаю, «Расселение аварийного жилья». Даже в непростой эпидемиологической обстановке недопустимо останавливать эти процессы. И мы выполняем программу по всем направлениям: это и приобретение жилья для граждан, это и предоставление денежной компенсации тем, кто захочет сам приобрести жилье»,

– заверила Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник.