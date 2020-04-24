Парфенчиков открыл торговлю и салоны красоты еще в одном районе

Артур Парфенчиков объявил Суоярвский район «чистой» территорией. Соответствующие изменения в распоряжение от 12 марта губернатор внес сегодня, об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Теперь в районе разрешена работа парикмахерских, салонов красоты и торговых объектов. Подобный режим уже действует в Муезерском и Калевальском районах.

Работать разрешено только магазинам площадью не более 200 кв. метров, с отдельным входом с улицы. В салонах и парикмахерских клиентов можно принимать только по предварительной записи, с обязательными 20-минутными перерывами на дезинфекцию и ведением журнала учета посещений.

Также в этих трех районах могут возобновить работу организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги дополнительного образования, а также подготовки водителей. При этом теория должна изучаться дистанционно, а при практических занятиях в автомобиле могут находиться только инструктор и ученик, в защитных масках и перчатках. Учебные машины также должны регулярно обрабатываться дезсредствами.



«Ослабление ограничительных мер в Суоярвском районе связано не только с тем, что там пока не зарегистрировано случаев коронавирусной инфекции, но и с тем, что в районе наблюдается положительная динамика по заболеваемости ОРВИ. С начала года респираторной инфекцией заболели 1869 жителей района, в прошлом году за аналогичный период - 2039. Учитывая численность населения, показатель один из низких по республике. Это говорит о том, что в районе в целом благоприятная эпидобстановка, а местные жители ответственно подходят к мерам профилактики», - пояснил губернатор.