Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал обновленную онлайн-карту, которая показывает уровень распространения коронавирусной инфекции нового типа по республике, а также положение дел у наших соседей.

Так, по состоянию на 24 апреля в Петрозаводске зафиксировано 26 заболевших. В Сегежском районе заразились 7 человек, в Питкярантском - 5 человек. Трое больных - в Кондопожском районе и еще один - в Прионежье. Всего 42 заболевших.

Отметим, что у наших соседей куда больше заболевших Covid-19. Так, в Мурманской области 603 больных. В Архангельской области - 123, в Вологодской - 120, в Ленинградской - 576. В Санкт-Петербурге инфицировано 2458 человек. В Финляндии болезнь настигла 4284 человек.