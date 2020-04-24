Александр Лукьянов: как сегодня выживает частный бизнес в Карелии

Эпидемия коронавируса ударила по предприятиям малого и среднего бизнеса. Петрозаводчанин Александр Лукьянов рассказал с какими трудностями ему, как предпринимателю, пришлось столкнуться с введением ограничительных мер.

По его словам, выручка от продаж даже в аптечной сети, казалось бы, пользующейся сегодня спросом, упала вдвое. Часть сотрудников отправлена за свой счет.

«Мы честно говорим, что платить в ближайшее время им не сможем»,

– сказал предприниматель.

Выход в условиях экономического кризиса Александр видит в том, чтобы оказать прямую адресную поддержку, возможно, не столько самим бизнесменам, сколько сотрудникам частных предприятий.

«Горячая линия», меры государственной поддержки предпринимательству на деле оказываются профанацией.

«Диалога с предпринимателями вообще нет»,

– отметил Лукьянов.

Сейчас Лукьянов находится в Финляндии. Подробнее об этом здесь.