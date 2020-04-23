23 апреля 2020, 17:29
Петрозаводчанин рассказал о режиме самоизоляции в Финляндии
Финны отменили все мероприятия и чувствуют себя спокойно
Петрозаводский предприниматель Александр Лукьянов, владелец сети аптек, ресторанов «Санчес», «Нойбранденбург» и отеля «Саквояж» оказался на вынужденном отдыхе, выехав в Финляндию до закрытия границ.
Предприниматель рассказал, какой он увидел соседнюю страну в эти дни. В общественных местах антисептики, в магазинах товаров в достатке. Пользуется спросом доставка готовой еды. Пожилые люди активно прибегают к Интернет-услугам.
«Истерии не наблюдается»,
– сказал Александр Лукьянов.