23 апреля 2020, 17:29
Общество

Петрозаводчанин рассказал о режиме самоизоляции в Финляндии

Финны отменили все мероприятия и чувствуют себя спокойно

Петрозаводский предприниматель Александр Лукьянов, владелец сети аптек, ресторанов «Санчес», «Нойбранденбург» и отеля «Саквояж» оказался на вынужденном отдыхе, выехав в Финляндию до закрытия границ.

Предприниматель рассказал, какой он увидел соседнюю страну в эти дни. В общественных местах антисептики, в магазинах товаров в достатке. Пользуется спросом доставка готовой еды. Пожилые люди активно прибегают к Интернет-услугам.

«Истерии не наблюдается»,

– сказал Александр Лукьянов.

 

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Метки: 
Карелия
новости Карелии
Финляндия
предприниматель
Александр Лукьянов
коронавирус
2019-nCoV
самоизоляция