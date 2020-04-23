«РКС-Петрозаводск» оплатит квитанции ветеранов ВОВ

Уже на следующей неделе ветераны Великой Отечественной войны начнут получать «нулевые» квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения от ООО «КРЦ» и за электроэнергию от ООО «Энергокомфорт. Карелия».

Ветераны получат необычный платежный документ с отметкой «оплачено» и указанием суммы «0 рублей». Услугами ООО «КРЦ» на данный момент пользуются 146 ветеранов, ООО «Энергокомфорт. Карелия» – 126, и все они получат оплаченные квитанции за апрель.

Акция «Квитанция победы» пройдет и в других регионах присутствия компании «Российские коммунальные системы».

«Подвиг, который совершили наши деды и прадеды, невозможно недооценить. Мы все в великом долгу перед ними. В знак благодарности за участие в Великой Отечественной войне мы выпустили специальные «Квитанции Победы» для ветеранов во всех регионах присутствия «РКС», на которых наши дорогие победители увидят не только нулевую сумму, но и слова глубочайшего уважения и признательности за их великое дело»

– говорит генеральный директор «Российских коммунальных систем» Игорь Дибцев.

«Квитанции Победы» не подлежат оплате. В случае, если абонент, несмотря на нулевую сумму в платежном документе, ошибочно произведет оплату за апрель, эта сумма будет учтена в счет погашения в следующем месяце. Акция распространяется на категории ветеранов, участвовавших в боевых действиях в период Великой Отечественной войны.

«РКС» желают крепкого здоровья всем ветеранам! С наступающим Днем Победы!

Подробности акции можно узнать на сайте.