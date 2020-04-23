В правительстве не называют цифру превышения радиации в Медгоре

Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии дал разъяснения по информации о превышении радиоактивного фона в Медвежьегорске, сообщают «Вести Карелии».

По информации издания, в Госкомитете утверждают, что не в курсе, что именно стало источником превышения радиационного фона.

«Какая именно воинская часть находилась на указанной территории, органы власти также не говорят. Госкомитет не назвал корреспонденту «Вестей Карелии» и конкретного значения превышения радиационного фона на территории бывшей воинской части. Там пояснили, что в случае реальной угрозы граждан поблизости пришлось бы эвакуировать. Предполагается, что изначально будет проведено исследование территории, затем на участке будет произведена замена грунта», - пишет издание.

Напомним, зона с превышением допустимых норм радиационного фона была обнаружена в 60 метрах от жилого дома №38 на улице Первомайская в Медвежьегорске, на территории ранее дислоцировавшихся воинских частей у развалин кирпичного здания бывшей ремонтно-градуировочной мастерской.

Здесь будет проведено комплексное инженерно-радиационное обследование загрязненной территории.