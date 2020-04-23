Весенняя уборка Петрозаводска закончится на месяц раньше обычного

В этом году благоприятные условия позволили подрядчику приступить к уборке раньше обычного. На сегодняшний день значительная часть территории убрана. Особенно преобразился центр города.

Компания «Техрент» убирает улично-дорожную сеть – это смет, который каждый год образуется после зимнего периода. Городской комбинат благоустройства убирает парковые зоны. Сейчас сотрудники приступили к уборке листвы, старых веток в Голиковском парке: 3-4 дня подрядчику понадобится, чтобы привезти его в порядок.

Одномоментно идет рубка кустов, которые сразу же измельчаются специальной техникой. Это так называемое «безотходное производство», когда отходы используются в присыпке на других территориях. А смет утилизируется на специальный полигон в Орзеге.

«Депутаты и администрация города жестко за этим следят, проверяют документы и каких-то проблем с качеством и сроками не предвидится»,

– заверил депутат Петросовета Дмитрий Романов.