В Карелии обнаружены радиоактивные развалины бывшего военного объекта

В Медвежьегорске проведут комплексное инженерно-радиационное обследование радиационно загрязненной территории. Как следует из документации к аукциону на сайте госзакупок, который объявила госкорпорация «Росатом», зона с превышением допустимых норм радиационного фона была обнаружена на территории расформированных воинских частей.

Уточняется, что участок с превышением допустимых норм радиационного фона расположен в 60 метрах от жилого дома №38 на улице Первомайская на территории ранее дислоцировавшихся воинских частей у развалин кирпичного здания бывшей ремонтно-градуировочной мастерской.

В сентябре 2019 года на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности района было принято решение огородить участок. В результате «радиационно загрязненный участок» был огорожен сеткой-рабицей с двумя рядами колючей проволоки по верхнему краю. Также на ограждении установили предупреждающие знаки. Площадь огороженной территории составила 1 800,00 кв. м.

Вдобавок приводятся результаты обследования, выполненные дозиметром ДКГ-03Д в различных точках на участке.

Подрядчику предстоит провести комплексное инженерно-радиационное обследование загрязненной территории, включая обследование развалин здания и разработку ведомостей объемов работ по реабилитации радиационно-загрязненной территории и ликвидации строения.

Также в документации говорится о том, что стороны должны будут обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну.

«Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается»,

- уточняется в документации.

Согласно контракту, дата сдачи работ, отчетной документации – не позднее 30 октября, а дата приемки работ, окончания выполнения работ – 16 ноября 2020 года. Максимальная цена контракта была заявлена - 4 347 900,00.