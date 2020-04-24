Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

Карельский гидрометцентр предупредил о том, что 25 апреля, начиная с самого утра, в республике ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-17 м/с.

Неблагоприятная погода затронет, в основном, северные районы Карелии. Под действие явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Кемский, Лоухский и Калевальский районы.

По информации МЧС по РК, существует вероятность возникновения ЧС на системах ЖКХ и энергосистемах. Жителям и гостям республики рекомендовано не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; ограничить поездки на личном транспорте; ограничить нахождение детей на улице; не оставлять транспортные средства вблизи слабо укрепленных конструкций; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.