В Карелии делают более 500 тестов на коронавирус в сутки

Руководитель карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович в ходе сегодняшней прямой линии во «ВКонтакте» сообщила, что в Карелии работают четыре лаборатории по исследованию на ковид-инфекцию. В среднем в сутки выполняется 530 тестов.

Котович не ответила на вопрос, достаточно этого или нет. Но, по ее словам, больше исследований Карелия физически не может сделать. Тесты делаются все гражданам с симптомами ОРВИ, кашлем, подозрением на пневмонию. Раз в неделю тесты должны делать всем медработникам, предполагается делать их и волонтерам.

При этом исследований, которые могли бы определить, переболел ли человек коронавирусом, в Карелии пока нет, отметила Котович.

Напомним, на сегодняшний день в республике 42 случая заболевания Covid-19.