Заболевший коронавирусом четырехмесячный ребенок остается в больнице

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков во время сегодняшней прямой линии рассказал о состоянии четырехмесячного ребенка, который заразился коронавирусом. По словам чиновника, малыш остается в больнице, его состояние стабильное.

Охлопков отметил, что дети чаще всего легко переносят Covid-19. Сейчас состояние малыша еще нельзя назвать удовлетворительным, но оно стабильное. Министр считает, что в скором времени его выпишут.

Известно, что отец ребенка вернулся из неблагополучного по коронавирусу региона и заразил свою семью, а также других родственников - всего более 10 человек. Министр назвал этот случай ярким примером социальной ответственности каждого гражданина.

У матери малыша сначала результат на Covid-19 был отрицательным, но потом коронавирус подтвердился и у нее.