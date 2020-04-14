Парфенчиков разрешил работать парикмахерским в двух районах Карелии

В период режима самоизоляции из-за пандемии, который был продлен по распоряжению главы Карелии до 25 апреля, в республике продолжат действовать ограничения для ряда предприятий. В частности, работа объектов розничной торговли, общепита, салонов красоты будет приостановлена до 25 апреля. Это ограничение главы не касается магазинов, торгующих продуктами, товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи и АЗС.

Между тем Артур Парфенчиков дал некоторые послабления. В частности, ограничения не распространяются на объекты в Муезерском и Калевальском районах. Но есть несколько условий - площадь объектов не должна превышать 200 кв.м. и должен быть отдельный вход с улицы.

«В объектах, площадь которых составляет менее 100 кв. метров, одновременно могут находиться не более 2 потребителей одновременно, от 100 до 200 кв. метров включительно – не более 4 потребителей одновременно»,

- говорится в документе.

В этих двух районах могут работать салоны красоты и парикмахерские при условии проведения дезинфекции помещений, предварительной записи клиентов, ведения журнала (с указанием Ф.И.О. клиента, места проживания (пребывания). Сотрудники, как и клиенты, должны иметь индивидуальные средства защиты, дезинфицировать руки и не обслуживать клиентов с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний.

Также в Муезерском и Калевальском районах разрешены одиночные прогулки либо с проживающими по одному адресу членами семьи уже с 16 апреля. Жителям других районов можно будет выходить на свежий воздух лишь с 20-го числа.

Артур Парфенчиков объяснил, почему сделал послабления для этих двух районов:

«Сейчас Муезерский и Калевальский районы показывают значительное снижение по заболеваемости ОРВИ. Также здесь существенно сокращается количество лиц, находящихся на самокарантине».

Глава не исключил, что аналогичные смягчения в дальнейшем могут быть распространены на другие районы Карелии, которые покажут положительную динамику.