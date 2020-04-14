Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии

Глава Карелии исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в республике определился с тем, при каком режиме мы будет жить дальше. Напомним, режим всеобщей самоизоляции в Карелии был введен 31 марта и начал действовать с 1 апреля, а впоследствии был продлен до 15 апреля.

Сегодня, как и обещал Артур Парфенчиков, было принято решение о правовом режиме противодействия распространения коронавируса в Карелии. Глава подписал соответствующее распоряжение. В нашей республике до 25 апреля продлен режим самоизоляции, сообщает Telegram «Карельские лайки».

Отмечается, что с 20 апреля жителям Карелии можно будет совершать небольшие прогулки возле дома и в расположенных рядом парках и скверах. При себе нужно иметь паспорт и индивидуальные средства защиты. Прогулки для старшего поколения - с 9 до 11 часов, прогулки одного из родителей с детьми до 14 лет – с 12 до 20 часов.

До 24 апреля продлевается приостановка деятельности общественного транспорта, за исключением такси. До 25 апреля запрещается работа объектов туристского показа.

Детские сады и школы остаются закрытыми. Также вводится запрет на посещение поликлиник для пациентов с респираторными симптомами. Необходимо вызвать врача на дом и обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней.

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости внесены еще две позиции: газомоторное топливо и дрова (топливная щепа, пеллеты, брикеты). Расширен список объектов МСП, которым будет разрешено работать. Завтра МинЭк опубликует перечень видов разрешенной экономической деятельности. Однако сфера услуг - салоны, парикмахерские, общепит - пока остаются под запретом.

Напомним, ранее на своей старнице в соцсети руководитель региона отметил, что количество заболевших и имеющих признаки инфекции остается стабильным. Кроме того стабильно и количество внебольничных пневмоний в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Также снижается количество лиц из зоны риска.

Между тем в республике сохраняются и риски в связи с COVID-19. В частности, до сих пор не установлены источники заражения двух больных в Петрозаводске и Сегеже. В Питкяранте и Беломорске еще не заработали инфекционные отделения. Вдобавок жители Приладожья и Костомукши все еще возвращаются из-за рубежа.

Режим всеобщей самоизоляции означает запрет выхода из дома. Исключения составят походы в продуктовый магазин и аптеку, на работу, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, обращение за экстренной медицинской помощью.