Депутат Сандберг призывает стариков не стесняться и просить помощи

Сидя без работы и денег предприниматели ушли в волонтеры. Денис Дрюпин на личном транспорте в экипировке партии «Единая Россия» занят бесконтактной передачей лекарств

Волонтерское движение – это очень важный и гражданский поступок. Сейчас все без работы и находятся люди, готовые подставить плечо нашим старикам, пожилым людям, которым категорически нельзя выходить на улицу. Они берут у них рецепты, реализуют их и бесконтактно с человеком передают лекарства.

«Надо сказать, что среди молодого поколения волонтерское движение набирает популярность. Молодежи нравится быть в тренде и приносить безвозмездную помощь людям»,

– сказал депутат Петросовета Павел Сандберг.

Обратиться за помощью можно по телефону 8-814-2-767-454 в рабочее время, а в нерабочее по тел. 8-921-468-00-03, 8-911-402-10-60

