24 апреля 2020, 09:23
Режим жесткой самоизоляции в Карелии продлен до 30 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил запреты для торговых центров, кафе, салонов красоты и общественного транспорта
Ограничительные меры в Карелии продлены до конца апреля, сообщает карельский оперштаб по коронавирусу.
«Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое продлевает ограничительные меры в Карелии до 30 апреля»,
– говорится в сообщении.
До этой даты не будут работать торговые центры и объекты розничной торговли, не реализующие товары первой необходимости, рестораны, кафе, салоны красоты, объекты туристического показа.
До 29 апреля будет приостановлена работа общественного транспорта.
Добавим, что за последние сутки в Карелии прибавилось 5 больных, заразившихся коронавирусом. Всего их стало 42.