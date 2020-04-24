Режим жесткой самоизоляции в Карелии продлен до 30 апреля

Ограничительные меры в Карелии продлены до конца апреля, сообщает карельский оперштаб по коронавирусу.

«Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое продлевает ограничительные меры в Карелии до 30 апреля»,

– говорится в сообщении.

До этой даты не будут работать торговые центры и объекты розничной торговли, не реализующие товары первой необходимости, рестораны, кафе, салоны красоты, объекты туристического показа.

До 29 апреля будет приостановлена работа общественного транспорта.

Добавим, что за последние сутки в Карелии прибавилось 5 больных, заразившихся коронавирусом. Всего их стало 42.