Очередная баня сгорела ночью в Карелии

Сегодня ночью житель северного поселка в Карелии лишился бани из-за пожара, рассказал нашему порталу источник, близкий к МЧС по РК.

В пятницу, 24 апреля, в 00:20 на пульт Единой службы спасения-01 Калевальского района поступило сообщение о том, что в поселке Боровой горит частная баня.

Не прошло и трех минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия, но уже к этому времени строение бани было объято огнем и спасти ее было уже нельзя.

В результате пожара баня, принадлежащая жителю поселка, была значительно повреждена огнем.

Причину этого огненного ночного происшествия сейчас устанавливают специалисты. Проводится проверка.