24 апреля 2020, 09:05
Очередная баня сгорела ночью в Карелии
Пожар произошел в поселке Боровой в Калевальском районе
Сегодня ночью житель северного поселка в Карелии лишился бани из-за пожара, рассказал нашему порталу источник, близкий к МЧС по РК.
В пятницу, 24 апреля, в 00:20 на пульт Единой службы спасения-01 Калевальского района поступило сообщение о том, что в поселке Боровой горит частная баня.
Не прошло и трех минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия, но уже к этому времени строение бани было объято огнем и спасти ее было уже нельзя.
В результате пожара баня, принадлежащая жителю поселка, была значительно повреждена огнем.
Причину этого огненного ночного происшествия сейчас устанавливают специалисты. Проводится проверка.