Синоптики рассказали, какая погода будет в Карелии в конце апреля

Конец апреля в Карелии будет прохладным. Температура воздуха ночью будет ниже нуля, а днем ожидается небольшой плюс. Настоящая весна, когда средняя температура воздуха стабильно держится выше нуля, не спешит в нашу республику.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска (ЕДДС), которая ссылается на республиканские прогнозирующие организации, в ближайшие двое суток в карельской столице пройдет даже мокрый снег.

В субботу, 25 апреля, температура воздуха будет от +1 до +3 градусов, ветер ожидается западный 6–11 с порывами до 15 м/с, без осадков.

В воскресенье, 26 апреля, температура воздуха будет от +2 до +5 градусов, ветер прогнозируется западный, северо-западный 3–12 м/с, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

В последующие дни, по информации Гидрометцентра России, погода в Карелии будет выглядеть следующим образом:

В целом по Карелии, судя по климатическим картам Гидрометцентра РФ, в ближайшие пять суток – с 25 по 30 апреля – температура воздуха будет ниже средних многолетних значений. Минимальная ночная температура будет в пределах -8, а максимальная дневная +8 градусов.

Добавим, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связаны сильные порывистые ветры на европейской части России. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это законы газовой динамики. Возьмем какое-то пространство, на нем может быть почти однородное давление, оно может немного меняться, и тогда ветра почти нет. А бывает, как сейчас, когда с запада на восток очень сильно <...> уменьшается давление. Быстрое изменение давления на сравнительно небольшом пространстве вызывает такой градиентный ветер»,

– сказал он.

Он также пояснил, что такие перепады давления происходили на стыке антициклона с запада и циклона на Урале, между двумя этими образованиями давление быстро меняется, что и вызывает сильный ветер.