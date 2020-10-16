Россиянам подсказали, как распознать бессимптомный коронавирус

Распознать бессимптомный COVID-19 помогут потеря обоняния и вкуса. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова, передает РИА Новости.

«У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики»,

- напомнила специалист.

Также, стоит заподозрить заражение, если COVID-19 болел кто-то в окружении, поскольку в этом случае вероятность инфицирования повышается. Вдобавок, выявить наличие вируса в организме можно, сдав быстрый тест на антитела - иммунохроматографический.

«Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса»,

- пояснила врач-биофизик.

Соседова напомнила, что выявить коронавирус помогает компьютерная томография, которая покажет изменения в легких. По словам специалиста, пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком, при этом есть люди, которые болеют воспалением легких даже без температуры. У кого-то, наоборот, при бессимптомной пневмонии на короткий срок повышается температура. (фото на главной sib.fm)