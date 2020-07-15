Кинотеатрам в Карелии разрешили возобновить работу с 16 июля

С четверга, 16 июля, в Карелии возобновят работу кинотеатры. Губернатор подписал очередное распоряжение, ослабляющее введенные из-за коронавируса ограничения.

Как написал на своей странице Артур Парфенчиков, кинотеатрам разрешено работать «при условии строгого соблюдения рекомендаций, специально разработанных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции». Ранее Минкультуры РФ рекомендовало начать открывать кинозалы в стране с 13 июля ри соответствующем разрешении региональных властей.



Также глава Карелии разрешил с 16 июля и до отмены режима повышенной готовности посещать «Валаамский архипелаг» в составе организованных туристских и паломнических групп. Ранее также сообщалось о том, что с 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря – Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба