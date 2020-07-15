Подрядчик сорвал сроки ремонта лестниц в Петрозаводске

Подрядчик ООО «Свой дом» нарушил сроки ремонта элементов пешеходной инфраструктуры на улицах Вольная и Пушкинская в Петрозаводске. Ремонт на этих объектах должны были завершить еще к 1 июля.

Подрядчику вынесли предписание по устранению нарушений, допущенных в конструктивных элементах бетонных оснований спусков. Ранее подрядчику пришлось исправлять замечания по устройству опалубки на лестницах на улицах Фрунзе и Пушкинская. Сейчас рабочие приступили к заливке ступеней.



Кроме того ремонт лестниц затягивается и на улице Кузьмина и Карельском проспекте. Задержку связывают с производством монолитных ступеней. Нашлось и объяснение срыва сроков работ на Лососинской набережной. Задержка произошла «из-за несогласования работ в охранной зоне инженерных сетей», сообщает пресс-служба мэрии.



Подрядчику указали на необходимость соблюдения проектных решений, в противном случае с ним разорвут контракт. Пока же к подрядчику применили штрафные санкции.

Фото: пресс-центр администрации города