Поэт Владимир Морозов: жизнь, судьба и память

7 июля исполнилось 88 лет со дня рождения талантливого карельского поэта Владимира Морозова. Он был однокурсником и другом Роберта Рождественского — поэтому его за компанию причисляют к "шестидесятникам". Но это не совсем так — поэт покончил с собой в 1959 году.



Ему было всего 26 лет. Но даже то, что он успел написать за очень короткий период своей творческой активности, навсегда останется в истории карельской литературы.