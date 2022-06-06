Этот день в истории. 6 июня 1799 года родился Александр Пушкин

6 июня 1799 года родился Александр Пушкин. К сожалению, на «пушкинской карте» нет Петрозаводска и Карелии — в наших краях поэт никогда не бывал. Однако петрозаводчане в его окружении были.



Поэт Федор Глинка отбывал в нашем городе ссылку. А двоюродного брата Анны Керн Александра Полторацкого и вовсе можно считать уроженцем Петрозаводска. Карельский краевед Николай Кутьков даже выдвинул версию, что именно Полторацкий стал главным прототипом Евгения Онегина.