06 июня 2022, 10:00
Этот день в истории. 6 июня 1799 года родился Александр Пушкин
В Карелии поэт никогда не был. Но петрозаводчане в его окружении были. Подробности — в рубрике «Старый город»
6 июня 1799 года родился Александр Пушкин. К сожалению, на «пушкинской карте» нет Петрозаводска и Карелии — в наших краях поэт никогда не бывал. Однако петрозаводчане в его окружении были.
Поэт Федор Глинка отбывал в нашем городе ссылку. А двоюродного брата Анны Керн Александра Полторацкого и вовсе можно считать уроженцем Петрозаводска. Карельский краевед Николай Кутьков даже выдвинул версию, что именно Полторацкий стал главным прототипом Евгения Онегина.