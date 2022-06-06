06 июня 2022, 10:00
Культура

Этот день в истории. 6 июня 1799 года родился Александр Пушкин

В Карелии поэт никогда не был. Но петрозаводчане в его окружении были. Подробности — в рубрике «Старый город»

6 июня 1799 года родился Александр Пушкин. К сожалению, на «пушкинской карте» нет Петрозаводска и Карелии — в наших краях поэт никогда не бывал. Однако петрозаводчане в его окружении были.

Поэт Федор Глинка отбывал в нашем городе ссылку. А двоюродного брата Анны Керн Александра Полторацкого и вовсе можно считать уроженцем Петрозаводска. Карельский краевед Николай Кутьков даже выдвинул версию, что именно Полторацкий стал главным прототипом Евгения Онегина.

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