Левашовский бульвар появился на месте старого крепостного вала

Были времена, когда вдоль бульваров прогуливались только стражники, а французским словом «boulevard» назывались исключительно городские фортификационные сооружения. Свое нынешнее значение оно приобрело лишь в конце XVII века.



В 1670 году крепостная стена вокруг Парижа утратила свои оборонительные функции, и король Людовик XIV приказал ее снести, а на месте валов и укреплений проложить широкие улицы и высадить вдоль них деревья. Так в Париже появились знаменитые Большие бульвары. Со временем этот пример подхватили и другие европейские города — их жители с удовольствием прощались с ненужными крепостными стенами ради хорошего променада.



Главный бульвар Петрозаводска — Левашовский — тоже появился на месте старых фортификационных сооружений, которые строились ещё во времена Петра I.



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