Более 400 человек за неделю стали жертвами клещей в Карелии

С 13 по 19 июня с жалобами на укусы клещей в лечебные учреждения Карелии обратились 430 человек, из них детей 98 человек. В Петрозаводске за прошедшую неделю зафиксировано 200 обращений, сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты исследовали 1749 клещей на пораженность возбудителями опасных инфекций. В итоге оказалось, что возбудителем клещевого энцефалита поражены 1,1%, клещевого боррелиоза - 29,2%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза - 2,9%, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза - 0,06%.

Всего с 10 марта на присосавшихся клещей пожаловались 1769 человек, включая 401 ребенка. В Петрозаводске зафиксировано 901 обращение. (фото unsplash.com, Erik Karits)